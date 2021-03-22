Львовским медикам не хватает противовирусных препаратов, а сама больница заполнена на 100%.

Во Львовской областной инфекционной больнице места для больных коронавирусом заняты. В медицинском учреждении в основном находятся тяжелобольные младшего и среднего возраста.

Читайте такжеПик заболеваемости ожидается через месяц: в Раде сделали неутешительный "коронавирусный" прогнозОб этом в комментарии ТСН сказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

"По состоянию на 15 часов 22 марта в нас на лечении находится 230 больных. То есть наша больница заполнена на 100%. В основном это — люди молодого и среднего возраста. У них есть проявления легочной недостаточности, обусловленные проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Состояние практически всех больных, находящихся на лечении, тяжелое. Мы стараемся ежедневно выписывать 5-7 больных. Однако сразу на их место поступают новые инфицированные, которые требуют интенсивного лечения ", — пояснил Федоренко.

По словам врача, сейчас не хватает противовирусных препаратов. Также коронавирус стал устойчив к антибиотикам.

"Клиническая картина течения коронавируса изменилась в худшую сторону. Люди болеют в тяжелой форме, их сложно лечить. Потому противовирусных препаратов нет в достаточном количестве, необходимой для лечения таких инфекций. Сопутствующие бактериальные осложнения характеризуются устойчивой антибиотикорезистентностью. То есть устойчивостью к антибактериальной терапии. Кроме того, мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессии и мутации вируса", — рассказал медик.

Коронавирус во Львове

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая