В столице 26 февраля стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В Киеве за первый день иммунизации от COVID-19 вакцинировали 90 медработников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что в столице, как во всех регионах страны, стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцину предоставило Министерство здравоохранения.

«Столица получила 42 600 доз препарата. Первыми вакцинируют врачей мобильных бригад по иммунизации и медиков Александровской больницы. В этом медучреждении в прошлом году оказали помощь почти 7 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В день старта кампании вакцину получили 90 медработников. Сегодня продолжается работа по иммунизации столичных медиков», - сказал Кличко.

Он напомнил, что город подготовил 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение.

«Также подготовлены 120 временных пунктов вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах. И 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе центров первичной медико-санитарной помощи города. Это сделано для того, чтобы не загружать прививочные кабинеты, которые делают плановую вакцинацию от других болезней», - добавил Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая