В городке Первомайск Харьковской области складывается сложнейшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом: реанимация местной центральной районной больницы переполнена, увеличилась летальность среди пациентов.
Об этом заявил Первомайский городской голова Николай Бакшеев в своем видеообращении, пишет "Суспільне".
За минувшие выходные в городе зафиксировали пять смертей от коронавируса.
Читайте такжеВ Минздраве заявили, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину: в реанимациях - молодежь
"На кислородной поддержке сейчас находится 45 человек. Это те люди, которые не могут самостоятельно дышать и нуждаются в кислородной терапии. Реанимационное отделение также перегружено. На шесть плановых коек количество госпитализированных достигает до 10 человек", - рассказал чиновник.
За сутки в больнице используют 60 баллонов с кислородом для поддержания дыхания.
"Это очень много. Мы не в состоянии обеспечить такой поток", - добавил городской голова.
Он призвал местных жителей быть внимательным к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать все противоэпидемические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- "Третья волна бьет рекорды": в Днепре спасают пятерых "коронавирусных" пациентов со 100% поражением легких
- В Черновицкой ОГА заявили о "четвертой волне" COVID-19: коронавирус мутирует (видео)
- Госпитализация сумасшедшая: врач прогнозирует рост количества больных с тяжелой формой COVID-19
- Медицинская система выдержит 24 тысячи больных COVID-19 ежедневно - Ляшко
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram