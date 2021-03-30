В местной больнице из-за большого количества больных не хватает коек и кислорода.

В городке Первомайск Харьковской области складывается сложнейшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом: реанимация местной центральной районной больницы переполнена, увеличилась летальность среди пациентов.

Об этом заявил Первомайский городской голова Николай Бакшеев в своем видеообращении, пишет "Суспільне".

За минувшие выходные в городе зафиксировали пять смертей от коронавируса.

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"На кислородной поддержке сейчас находится 45 человек. Это те люди, которые не могут самостоятельно дышать и нуждаются в кислородной терапии. Реанимационное отделение также перегружено. На шесть плановых коек количество госпитализированных достигает до 10 человек", - рассказал чиновник.

За сутки в больнице используют 60 баллонов с кислородом для поддержания дыхания.

"Это очень много. Мы не в состоянии обеспечить такой поток", - добавил городской голова.

Он призвал местных жителей быть внимательным к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать все противоэпидемические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.

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Автор: Юрий Годован