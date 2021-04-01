В больнице Харькова за неделю от осложнений коронавируса умерли двое детей: врачи отмечают повышение заболеваемости.
Читайте такжеВ Харькове умер 11-летний мальчик с COVID-19Как говорится в сюжете ТСН, по словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее. Сейчас в харьковской детской инфекцийци находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус.
"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.
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