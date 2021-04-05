Врачи говорят о напряженной ситуации с коронавирусом в области.

Харьковская область в течение нескольких дней держится среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом, в результате чего местные больницы заполнены, а пациентам критически не хватает кислорода.

Читайте такжеВ больнице Харькова находится четверо "тяжелых" детей с коронавирусомМедики называют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе критической, сообщает ТСН.

"Пациентов везем в те больницы, которые определены, также дают три раза в день информацию о свободных койках. То, что сейчас происходит, это только начало. Ситуация, действительно, очень напряженная", - говорит директор Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Накануне в Харькове из-за осложнений после коронавируса умер главный врач одной из больниц, которая принимает пациентов с COVID-19. 69-летний Борис Менкус заразился еще в октябре 2020 года, когда оперировал пациента, у которого позже диагностировали коронавирус. Течение болезни у медика было тяжелым. Обострились хронические заболевания. Хирурга госпитализировали в реанимацию. Несколько месяцев он находился в коме, однако спасти жизнь врача не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости

Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая