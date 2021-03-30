У инфицированной были сопутствующие болезни, связанные с возрастом.

100-летняя пациентка Черновицкой городской больницы №1 вылечилась от коронавируса. Госпитализация для больной стала первой в ее жизни.

Об этом пишет местное агентство АСС.

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Коронавирусом женщина заболела вместе с другими членами своей семьи. Пенсионерка лечилась от COVID-19 дома. Однако после осложнения ее госпитализировали. В медучреждение женщина попала с 30% поражением легких, ей становилось хуже.

"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", – отметила врач "ковидного" отделения Елена Крапивина.

У инфицированной были сопутствующие болезни, связанные с возрастом.

В честь выздоровления 100-летней горожанки медики даже организовали маленький праздник.

"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", - отметила Крапивина.

Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. УЗИ легких показала положительную динамику на выздоровление.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская