100-летняя пациентка Черновицкой городской больницы №1 вылечилась от коронавируса. Госпитализация для больной стала первой в ее жизни.
Об этом пишет местное агентство АСС.
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Коронавирусом женщина заболела вместе с другими членами своей семьи. Пенсионерка лечилась от COVID-19 дома. Однако после осложнения ее госпитализировали. В медучреждение женщина попала с 30% поражением легких, ей становилось хуже.
"Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с недугом", – отметила врач "ковидного" отделения Елена Крапивина.
У инфицированной были сопутствующие болезни, связанные с возрастом.
В честь выздоровления 100-летней горожанки медики даже организовали маленький праздник.
"Это мы сами целым коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за нее рады, да и она сама очень радостно восприняла день выписки", - отметила Крапивина.
Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. УЗИ легких показала положительную динамику на выздоровление.
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