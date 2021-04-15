Вакцинировать CoronaVac пообещали уже с 15 апреля.

В Черкасской области за последние 5 дней не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы здравоохранения аппарата СНБО.

Читайте такжеРивне с 15 апреля ослабляет карантинВсего в регионе первую дозу препарата получили 16 198 человек. Однако 12 апреля в Черкасской ОГА предупредили об отсутствии остатков вакцины.

Вечером 14 апреля в область привезли 4720 доз китайской вакцины CoronaVac, предназначены прежде всего для маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и лиц, которые ухаживают за ними, а также для педагогов, участвующих в проведении ВНО.

Вакцинировать CoronaVac пообещали уже с 15 апреля.

Лидерами по темпам вакцинации остаются Киев, Днепропетровская и Львовская области.

Новости Украины и мира на утро 15 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская