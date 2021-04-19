Степанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 через 3-4 недели после Пасхи.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.

Об этом он сказал в комментарии телеканала "Украина 24".

"Если говорим откровенно, то в любом случае мы ожидаем после Пасхи. Через 3-4 недели мы ожидаем рост количества больных. Я не могу сейчас сказать, какой именно это будет рост. Надо будет смотреть, как пройдут все наши праздники. Потому что там не только Пасха, а ряд праздников", - отметил он.

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По его словам, уровень вспышки зависит от мобильности людей, поэтому дать точный прогноз можно будет только после праздников.

Коронавирус в Украине

В Украине 18 апреля обнаружили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли – 40 тыс.

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Автор: Денис Прядко