На здоровье людей сказывается напряжение, связанное с пандемией.

Новая волна COVID-19 переносится людьми тяжелее, чем осенняя.

Читайте такжеВ МИД подтвердили, что экспорт вакцины CoviShield в Украину "поставлен на паузу"Об этом рассказал инфекционист Евгений Дубровский в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

Он объяснил, почему украинцы тяжелее переносят новую вспышку коронавируса.

"Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - сказал он.

Одной из причин является возникновение новых штаммов коронавируса.

"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди умирают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", - сказал он.

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Автор: Людмила Жерновская