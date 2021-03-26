Новая волна COVID-19 переносится людьми тяжелее, чем осенняя.
Читайте такжеВ МИД подтвердили, что экспорт вакцины CoviShield в Украину "поставлен на паузу"Об этом рассказал инфекционист Евгений Дубровский в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".
Он объяснил, почему украинцы тяжелее переносят новую вспышку коронавируса.
"Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - сказал он.
Одной из причин является возникновение новых штаммов коронавируса.
"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди умирают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", - сказал он.
Вас также могут заинтересовать новости
- Впервые более 18 тысяч за сутки: в Украине зафиксирован новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19
- Степанов о проблемах в лечении больных COVID-19: бывают вопиющие случаи
- Более четверти украинцев выступили за локдаун по всей стране - опрос
- В Украине за сутки прививки от COVID-19 получили почти 19 тысяч человек
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram