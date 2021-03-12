В случае тяжелого течения болезни препарат продемонстрировал 100% эффективности.

Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против первоначального варианта COVID-19.

Против британского штамма коронавируса ее эффективность составила 86,3%. Об этом пишет НВ со ссылкой на Reuters.

В случае тяжелого течения болезни препарат продемонстрировал 100% эффективности.

Третья фаза исследования эффективности вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании: оно охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Также сообщается, что Novavax планирует производить свою вакцину на восьми производственных площадках.

Напомним, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидается в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Ее поставка запланирована с июля 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Олег Давыгора