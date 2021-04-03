Решению Минздрава предшествовал летальный случай женщины после прививки AstraZeneca.

Правительство Нидерландов временно остановило вакцинацию населения в возрасте до 60 лет препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеСНБО рассмотрел состояние вакцинации населения УкраиныОтмечается, что решению Минздрава предшествовал летальный случай женщины после прививки AstraZeneca. Таким образом, 10 тысяч прививок приостановлено.

В Нидерландах говорят, что получили 5 сообщений о тромбозе после прививки препаратом в течение 7-10 дней после вакцинации. Пострадавшими оказались женщины от 25 до 65 лет.

Вакцина AstraZeneca: что известно

В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.

Ранее министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступило в силу 31 марта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская