За прошедшую неделю в стране COVID-19 заболели на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной зоны» эпидемической опасности.

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Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю в Украине COVID-19 заболели на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной зоны», при этом эпидситуация в Киеве остается сложной.

Глава правительства рассказал, что в целом по Украине для больных COVID-19 выделено 77 тыс. 698 больничных коек, из них 67 тыс. 567 обеспечены кислородом. Заняты на сегодняшний день 44 тыс. 415 коек.

«Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась», - отметил премьер.

Сейчас "красный" уровень эпидемической опасности установлен в Киеве и 12 областях: Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой.

В "желтой" зоне Херсонская, Закарпатская и Ивано-Франковская области, а остальные 9 областей - в "оранжевой".

Коронавирус в Украине: важное

В Украине 18 апреля выявили 6 тыс. 506 новых случаев коронавирусной болезни, от осложнений умерли 214 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели более 1 млн 953 тыс. человек, умерли - 40 тыс.

Сегодня, 19 апреля, гендиректор ЦОЗ Родына заявил, что третья волна эпидемии COVID-19 в Украине идет на спад.

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Автор: Константин Гончаров