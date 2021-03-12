Владимир Курпита

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по всей стране снова может быть введен жесткий локдаун, если 13 и более областей перейдут в «красную зону», уровень госпитализации составит выше 60%, а уровень заполнения коек с доступом к кислороду – выше 65%. На сегодня в четырех областях страны жесткие карантинные ограничения уже введены.

За год пандемии коронавируса мы убедились, что эпидемия не распространяется одинаково и одновременно во всех регионах, у нее волнообразный характер. Именно для оценки ситуации и своевременного реагирования на ее ухудшение был введен ряд индикаторов, в частности, уровень госпитализации, заполнения коек и тому подобное.

При этом основная задача любых ограничительных мер заключается в том, чтобы на время разгрузить систему здравоохранения, чтобы она не коллапсировала.

Что мы имеем по состоянию на сейчас? Все эти индикаторы в Украине не используются раньше времени: у нас оценивают не тренды и тенденции, а уже свершившийся факт. Таким образом, введение ограничительных мер у нас выглядит несколько странным – происходит с опозданием.

Так, например, в Ивано-Франковской области тенденция к повышению заболеваемости Covid-19 наблюдалась уже с конца января, но ограничительные меры были распространены только в конце февраля. Эти три-четыре недели проволочки привели к тому, что система здравоохранения коллапсирует, и уже сейчас есть существенные проблемы с организацией и оказанием медицинской помощи больным коронавирусом.

К тому же, в перечне индикаторов не хватает такого показателя, о котором неоднократно говорили эксперты – процент положительных результатов при тестировании. Не отслеживая этот показатель, государство не предупреждает распространение эпидемии - не выявляет тех людей, которые не имеют серьезных клинических проявлений заболевания, но в то же время продолжают активно общаться и распространять вирус среди населения. То есть мы действуем реактивно, а не проактивно.

В связи с этим в Украине действительно возможно введение жесткого локдауна по всей территории страны, поскольку предупреждения такого распространения нет.

Крайне важно действовать проактивно, то есть усилить работу по выявлению всех возможных больных Covid-19. Для этого нужно тестировать не только тех, кто обращается за помощью и имеет определенные симптомы, а в первую очередь контактных лиц. Тогда можно будет говорить хотя бы об определенном контроле над эпидемией.

Пока у нас не появится большая прослойка иммунного населения – то ли в результате вакцинации, то ли в результате переноса заболевания - нас ждут новые и новые волны эпидемии. Этот урок правительство, к сожалению, до сих пор не усвоило, а потому у нас случаются лишь краткосрочные победы.

Все действия, которые проводились у нас, были с надеждой на то, что за три-четыре недели ситуация с заболеваемостью улучшится, а дальше сама как-то будет все более улучшаться. На самом деле все не так: коронавирус показал, что ситуация улучшается лишь на некоторое время, а потом все начинается снова с большей силой. Если мы начнем говорить о средне- или долгосрочных планах, мы сможем взять эпидемию под контроль.

Степанов прогнозирует самый тяжелый период в плане заболеваемости коронавирусом на март-апрель. Большинство экспертов соглашаются, что очередная волна, которая сейчас началась в Украине, будет иметь еще три-четыре недели, когда будет наблюдаться повышение заболеваемости. Начиная с 15-20 марта, скорее всего, будут зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости по Украине. Это связано прежде всего с тем, что в Украину пришли новые штаммы коронавируса, которые более интенсивно распространяются. При таких условиях просто не будет другой возможности хоть как-то контролировать ситуацию, кроме введения жесткого локдауна по всей территории страны.

Локдаун точно приведет к увеличению социальной напряженности и ухудшения экономической ситуации, но это точно будет «меньшим злом» в сравнении с ростом количества смертей от Covid-19. Про «рекорд» 10 марта почему-то молчат, а в этот день умерло 262 человека – это самый высокий показатель за весь период эпидемии.

Существует очень хорошее и действительно действенное средство - вакцинация. Но, к сожалению, наш Минздрав почему-то не пользуется этим инструментом, и вакцинация в Украине происходит очень вяло. Евросоюз уже убедился, что вакцинация является эффективной мерой, а поэтому сейчас активизирует вакцинацию в тех европейских странах, где растет заболеваемость – в Чехии, Словакии и Польше. А в Украине это направление никак не развивается.

Если у нас вакцинация будет происходить такими же темпами, что и сейчас, то после нынешней волны эпидемии произойдет еще одна – после празднования Пасхи, то есть в мае. Лето мы пройдем относительно спокойно, а осенью снова начнется повышение уровня заболеваемости коронавирусом.

Владимир Курпита, старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук, инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья

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