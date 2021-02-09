В частности, в Украину поступят дезинфицирующие средства.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что на следующей неделе в Украину прибудут средства для противодействия распространению коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

Читайте такжеВакцинация от коронавируса в Украине: как и кого будут прививать на первом этапе

Столтенберг напомнил, что Альянс и Украина осуществляли обоюдную поддержку в любое время пандемии COVID-19.

По его словам, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО координировал доставку медицинской помощи в Украине, а также страны-члены Альянса использовали украинский транспортный самолет «Мрия» для воздушных перевозок с целью противодействия пандемии.

"Наш Целевой (трастовый) фонд реагирования на пандемию будет использоваться для доставки критических предметов медицинского назначения, в том числе переносные кислородные концентраторы, мобильные рентгеновские системы, средства индивидуальной защиты и на следующей неделе большое количество дезинфицирующих средств", - подчеркнул Столтенберг.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко