Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что на следующей неделе в Украину прибудут средства для противодействия распространению коронавируса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.
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Столтенберг напомнил, что Альянс и Украина осуществляли обоюдную поддержку в любое время пандемии COVID-19.
По его словам, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО координировал доставку медицинской помощи в Украине, а также страны-члены Альянса использовали украинский транспортный самолет «Мрия» для воздушных перевозок с целью противодействия пандемии.
"Наш Целевой (трастовый) фонд реагирования на пандемию будет использоваться для доставки критических предметов медицинского назначения, в том числе переносные кислородные концентраторы, мобильные рентгеновские системы, средства индивидуальной защиты и на следующей неделе большое количество дезинфицирующих средств", - подчеркнул Столтенберг.
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