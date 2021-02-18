Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заболела СOVID-19.
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Об этом говорится в ее комментарии под заметкой коллеги по фракции Ирины Геращенко в Facebook, в котором она критикует власть за отсутствие вакцин от COVID-19.
"Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась. Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей", - написала Южанина.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется сразу после 15 февраля.
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