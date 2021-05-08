По состоянию на 8:00 8 мая в Украине подтвердили еще 8 710 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.
Об этом говорится в данных Минздрава, опубликованных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
Читайте такжеПеред Пасхой в Украине уменьшилась суточная заболеваемость COVIDЗа минувшие сутки 2 544 человека госпитализировали с осложнениями болезни, 370 человек, к сожалению, скончались. В то же время 4 306 пациентов из больниц выписали, 19 408 выздоровели.
За все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 граждан, из них 1 750 570 выздоровели, а 46 200 умерли.
8 мая самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- Украинцев предупредили о четвертой "опасной" волне COVID-19
- Врач дала совет родителям, как распознать коронавирус у ребенка
- Британия готовится к отмене социальной дистанции: в стране сделали 50 миллионов прививок
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram