За все время пандемии в Украине заболели уже 2,1 миллиона граждан.

По состоянию на 8:00 8 мая в Украине подтвердили еще 8 710 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом говорится в данных Минздрава, опубликованных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Читайте такжеПеред Пасхой в Украине уменьшилась суточная заболеваемость COVIDЗа минувшие сутки 2 544 человека госпитализировали с осложнениями болезни, 370 человек, к сожалению, скончались. В то же время 4 306 пациентов из больниц выписали, 19 408 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 граждан, из них 1 750 570 выздоровели, а 46 200 умерли.

8 мая самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: Яна Ставская