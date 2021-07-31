В пятницу с осложнениями от вируса в больницы госпитализировали 486 человек.

По состоянию на утро 31 июля в Украине подтвердили еще 916 случаев инфицирования коронавирусом. Из них – 61 ребенок и 43 медработников.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

В пятницу с осложнениями от вируса в больницы госпитализировали 486 человек, при этом 510 выздоровели, а 15 умерли.

За все время пандемии в Украине заболели 2 252 785 граждан: выздоровели – 2 186 863, умерли – 52 945.

Читайте такжеИндийский штамм коронавируса есть уже в половине стран мира - ВОЗЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

В то же время в четверг, 29 июля, в Украине подтвердили 962 новых случая коронавируса.

По данным Минздрава, угрожающую тенденцию по распространению COVID-19 сейчас демонстрируют Киев, Харьковская и Луганская области, где необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц.

В то же время главный санврач страны Игорь Кузин уточнил, что в регионы с наибольшим уровнем эпиднебезопасности Киев не входит, поскольку в городе регистрируется много новых случаев с точки зрения обнаружения, но по абсолютным показателям или показателям на 100 тысяч населения в столице "они более-менее нормальные".

Однако он допустил продление карантина в Украине.

Автор: Яна Ставская