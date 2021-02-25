За минувшие сутки зафиксировано 654 новых случая COVID-19, заполненность коек в больницах составляет 75%.

В Закарпатской области ситуация с COVID-19 - наихудшая за все время пандемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Закарпатского областного совета заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

«На Закарпатье - наихудшая ситуация за все время пандемии. Мы имели три пика распространения заболеваемости COVID-19, первый - в июне прошлого года, затем в октябре-ноябре, и тогда думали, что уже не может быть хуже. Но сейчас имеем максимальные показатели по многим аспектам: сегодня видим рекордные выявленные 654 случая. За всю прошлую неделю мы зафиксировали 46 летальный случаев, а на этой неделе за первые три дня имеем 37», - рассказал он.

Пшеничный также добавил, что до 8 февраля в Закарпатской области было 1885 коек в 17 учреждениях здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19.

«Сейчас по области койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 75%, и это уже парализует работу медицинской системы. Если заболеет один медик, то это означает, что некому будет оказывать помощь значительному количеству пациентов», - прокомментировал руководитель департамента.

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Он также уточнил, что реанимационные отделения в 8 учреждениях заполнены на 100%. Процент людей, нуждающихся в интенсивной терапии, существенно возрос.

Также за последние две недели на Закарпатье увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19 почти на 300 коек, но они уже заполнились.

Пшеничный сообщил, что лечение больных коронавирусной инфекцией не столь эффективно, как было прежде.

«Срок пребывания в постельном фонде тоже вырос: если летом он составлял в среднем 7-10 дней, то теперь - 14. Пациенты стали более тяжелыми, больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке, больше пациентов, к сожалению, умирает, больше пациентов не могут получить полноценную помощь в палатах интенсивной терапии, потому что их нет», - сказал Пшеничный.

Руководитель департамента здравоохранения также добавил, что за январь ни одно из лечебных учреждений не получило плату от НСЗУ по «ковидному» пакету.

«Реально медицинская отрасль на грани комы! Не проблема разместить пациентов или сделать палаточный городок на любой территории. Проблемы другие, и это прежде всего кадры, потому что многие медики болеют, и так же умирают. Другая проблема - материально-техническое оборудование, подключение новых коек к кислороду, это практически нереально быстро организовать и материально сложно», констатировал Пшеничный.

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Автор: Наталия Петервари