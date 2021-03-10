Купить фальшивую справку о здоровье можно было за 400-500 гривень.

В городе Костополь владелица турфирмы продавала всем желающим справки об отсутствии заболевания COVID-19 для выезда за границу.

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Как сообщается на сайте полиции Ровенщины следователи установили, что 31-летняя женщина развернула торговлю фальшивыми справками еще в октябре прошлого года. Необходимые бланки она нашла в сети, а для их заполнения использовала специальный софт. Купить фейковую справку о здоровье у нее можно было за 400-500 гривень – документ был нужен тем, кто ехал за границу.

9 марта правоохранители провели в офисе турфирмы обыск - изъяли банковские карты, оргтехнику, средства связи, блокноты с черновыми записями и 30 бланков для подделки справок.

Открыто уголовное производство. Будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении.

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Автор: Дмитрий Захаров