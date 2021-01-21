До этого для системы Министерства внутренних дел уже были выделены средства в сумме 4,6 миллиарда гривень.

Министерство внутренних дел Украины просит выделить на доплаты работникам структур МВД дополнительных 126,3 миллиона гривень из Фонда борьбы с COVID-19.

Читайте такжеБесплатная вакцинация от коронавируса: обнародованы неожиданные результаты опроса украинцевОб этом говорится в датированном началом декабря 2020 года письме министра внутренних дел Арсена Авакова премьер-министру Денису Шмыгалю, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме упоминается, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 485, для системы Министерства внутренних дел Украины уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн из них было предусмотрено для аппарата МВД, и 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы. По словам Авакова, по состоянию на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства – 99,2% и 98% соответственно.

«В обращении также говорится о том, что денежные средства в сумме 126,3 млн грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы», – отметили в StateWatch.

МВД просит дополнительное финансирование: кто получит средства

Согласно приведенным в письме МВД расчетам, указанные средства смогут получить:

работники учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11,39 тысячи гривень;

сотрудники Госпогранслужбы, которые получают в среднем 10,9 тысячи гривень в месяц.

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Автор: УНИАН