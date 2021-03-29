Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград заверила, что все вакцины от COVID-19 эффективны против новых штаммов коронавируса, но производители вакцин рассматривают вопрос разработки вакцин, которые будут направлены против мутировавших вирусов.

На сегодняшний день в Украине циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград сообщила на пресс-конференции.

Она отметила, что во время пандемии в стране должны быть три очень важных компонента: предоставление медицинской помощи, вирусологический мониторинг и эпидемиологическая составляющая.

«Что касается второй составляющей - она не была организована в Украине должным образом, поэтому данные по штаммам - преимущественно тем, которые мы предварительно получали из-за границы, куда сдавались образцы, и получали с опозданием. Теперь уже в Украине налажены свои исследования...», - отметила Виноград.

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При этом она добавила, что на сегодняшний день в Украине циркулирует, насколько известно ученым, более 30 различных генотипов вирусов.

Виноград сказала, что занесение в Украину различных штаммов вируса происходит с разных территорий, в частности, африканского континента и многих европейских стран. Она добавила, что в Украине также циркулирует «британский» штамм коронавируса, который гораздо быстрее распространяется и поражает младшие возрастные группы, вызывает высокую летальность.

Виноград отметила, что мутировавший вирус часто поддается воздействию препаратов, которые ранее использовались для лечения COVID-19.

В то же время она подчеркнула, что вакцины должны действовать эффективно против различных штаммов коронавируса.

Вместе с тем, по словам эпидемиолога, эффективность вакцины AstraZeneca гораздо ниже по сравнению с вакцинами других производителей, в отношении «нигерийского» штамма коронавируса.

Виноград также отметила, что производители вакцин рассматривают вопрос разработки вакцин, которые будут направлены против мутировавших вирусов.

Кроме того, Виноград считает, что поставленная в Украину китайская вакцина CoronaVac является достаточно эффективной. По ее словам, в этой вакцине содержатся все четыре антигена, характерные для коронавируса.

Эпидемиолог добавила, что CoronaVac разработана по старой и надежной технологии.

«Мы в свое время прививались такими вакцинами - с детского возраста. Производитель - известный в мире, там выпускают много вакцин, более 30 лет производство налажено по всем международным стандартам...», - сказала она.

При этом Виноград добавила, что CoronaVac «хороша тем, что мы знаем ее состав, она стандартная, она проверена десятки лет. И мы знаем, чего от нее ожидать, как будет формироваться иммунитет и какие потенциально могут быть реакции на ее введение».

Эпидемиолог отметила, что ее преимущество в том, что она однодозная, поэтому при ее введении исчезает риск превышения дозы.

Виноград добавила, что готова вакцинироваться именно CoronaVac, и заявляла об этом еще два месяца тому назад.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз, следующая партия препарата ожидается в ближайшие недели. Контрактом предусмотрено получение Украиной 1,9 млн доз CoronaVac.

Кроме Китая, вакцину CoronaVac используют в 18 странах мира.

Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие «Медицинские закупки», которое доставит ее в регионы.

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Автор: Надя Пришляк