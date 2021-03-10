В Германии были обнаружены первые случаи коронавируса, который сочетает модификации британского и южноафриканского штамма.
Читайте такжеГлавным ответом на COVID-19 должна стать вакцинация, а не локдаун – ЗеленскийОб этом пишет Spiegel.
Новый штамм обнаружили в аэропорту Берлина у путешественника из Саксонии.
Мутацию B.1.525 уже обнаружили в нескольких странах, таких как Дания, Италия, Нигерия, Норвегия, Канада, Великобритания и США.
Сначала говорили, что случай в аэропорту - первый в Германии.
Тем временем компания Centogene, которая анализировала образец, объявила, что вариант уже был обнаружен в других образцах.
"Британский" штамм коронавируса в Украине
- Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 в мире начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.
- В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки. В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.
- 4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.
- В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.
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