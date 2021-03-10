Новый штамм обнаружили у путешественника из Саксонии.

В Германии были обнаружены первые случаи коронавируса, который сочетает модификации британского и южноафриканского штамма.

Читайте такжеГлавным ответом на COVID-19 должна стать вакцинация, а не локдаун – ЗеленскийОб этом пишет Spiegel.

Новый штамм обнаружили в аэропорту Берлина у путешественника из Саксонии.

Мутацию B.1.525 уже обнаружили в нескольких странах, таких как Дания, Италия, Нигерия, Норвегия, Канада, Великобритания и США.

Сначала говорили, что случай в аэропорту - первый в Германии.

Тем временем компания Centogene, которая анализировала образец, объявила, что вариант уже был обнаружен в других образцах.

"Британский" штамм коронавируса в Украине

Мутированные варианты коронавируса SARS-CoV-2 в мире начали выявлять в конце 2020 года, когда уже разрабатывались первые вакцины.

В декабре в Британии нашли два новых штамма, один из них - у людей, приехавших из Южной Африки. В январе 2021 года новый штамм обнаружили у четырех человек, въехавших из Бразилии в Японию.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

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Автор: Людмила Жерновская