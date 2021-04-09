Сейчас украинцы болеют все тяжелее и поражает коронавирус даже детей.

Клиническая картина коронавируса за год радикально изменилась, а особенно после появления новых штаммов. Сейчас тяжелее болеют люди младшего возраста.

Об этом рассказала инфекционистка, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

По ее словам, в последнее время течение коронавируса стало длиннее, кое-где к месяцу пациенты нуждаются в кислородной поддержке.

"Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", - сказала Голубовская.

Читайте такжеCOVID стал опаснее: врач назвал уровень смертности пациентов на ИВЛ

Врач уточнила, что сейчас даже начали тяжело болеть дети, для которых открывают новые стационары. Кроме того, отмечает, что у больных довольно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность.

"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма. Начали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад. Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% осложняет заболевание. Позавчера мы в очередной раз изменили протокол лечения", - подытожила она.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко