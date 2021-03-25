В настоящее время индийские ученые проверяют его устойчивость к вакцинам.

В ходе проверки взятых у жителей Индии анализов был обнаружен коронавирус с необычной двойной мутацией.

Читайте такжеАмериканские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавирусаВ настоящее время ученые проверяют степень его устойчивости к вакцинам и насколько он более заразен, сообщает 112ua со ссылкой на ВВС. В частности, индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий под эгидой министерства здравоохранения, осуществил генное секвенирование последних образцов вируса и выяснил, что в незначительной части образцов, собранных в западном штате Махараштра, наблюдается увеличение доли мутаций E484Q и L452R по сравнению с декабрем прошлого года.

Двойная мутация обнаружена в ключевых зонах шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки. По словам вирусолога Шахида Джамиля, эта мутация способна сделать вирус более опасным, позволив ему обойти иммунную систему.

Утверждается, что поскольку лишь незначительная часть тестов выявила эту двойную мутацию, нет оснований полагать, что именно она стала причиной последней вспышки коронавируса. Двойная мутация требует точно такого же эпидемиологического подхода: увеличения объемов тестирования, отслеживания близких контактов, быстрой изоляции в случае обнаружения инфекции, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, ученые уверены, что при необходимости существующие вакцины можно модифицировать для борьбы с новыми мутациями.

В свою очередь, власти Индии отрицают связь между ростом числа заболеваний и появлением новых мутаций вируса. "Хотя в Индии и были обнаружены так называемые "варианты, вызывающие беспокойство", а также новый двойной мутант, количество таких случаев недостаточно для того, чтобы установить прямую зависимость или объяснить резкий рост случаев заражения в ряде штатов", - отмечает издание со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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Автор: Ирина Погорелая