Председатель профильного комитета парламента Михаил Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий убежден, что новые мутации коронавируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии COVID-19, несмотря на массовую вакцинацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Радуцкий предложил Минздраву, местным властям, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы предприятий торговли, общественного питания в условиях повышенной эпидемической опасности.

"Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически», - подчеркнул он.

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По словам парламентария, любые значительные скопления людей - в транспорте, в ТРЦ, в развлекательных заведениях - это всегда определенные риски.

«Возможно, лучше заранее подумать над изменением формата, принципами их работы, нежели постоянно их закрывать», - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178. С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели более 1 млн 652,4 тыс. человек, умерли 32 тыс. 132.

Главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград спрогнозировала, что по самому оптимистичному сценарию, эпидситуация в Украине стабилизируется в конце мая.

По ее словам, в Украине, как и в европейском регионе в целом, продолжается третья волна пандемии. Эпидемиолог добавила, что сегодня сделан акцент на вакцинации, которая началась уже в 141 стране, но она «не будет решающей в борьбе с пандемией».

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Автор: Константин Гончаров