Медик ответила на популярный вопрос о коронавирусе.

Человек не может заразиться одновременно гриппом и коронавирусом COVID-19.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.

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"Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны. Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - объяснила медик.

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Автор: Андрей Василюк