Компания Moderna Inc заявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса по-прежнему эффективна.
Об этом пишет Reuters.
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Также Moderna тестировала новые версии вакцины, направленные на предотвращение заражения новым вариантом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южной Африке.
Сейчас тестируется две версии вакцины, в частности мультивалентная, состоящая из недавно разработанной вакцины и ее предыдущего варианта.
Moderna разрешена или одобрена к использованию в более 40 странах мира.
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