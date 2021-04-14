Также Moderna тестировала новые версии вакцины.

Компания Moderna Inc заявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса по-прежнему эффективна.

Об этом пишет Reuters.

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Также Moderna тестировала новые версии вакцины, направленные на предотвращение заражения новым вариантом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южной Африке.

Сейчас тестируется две версии вакцины, в частности мультивалентная, состоящая из недавно разработанной вакцины и ее предыдущего варианта.

Moderna разрешена или одобрена к использованию в более 40 странах мира.

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Автор: Яна Ставская