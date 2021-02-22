В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
Как рассказали в Telegram-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в комплектацию мобильного госпиталя входит 30 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.
В госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.
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Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.
Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать, как учреждение здравоохранения.
"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19", - сообщили в ГСЧС.
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