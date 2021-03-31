Меньше всего прививок от коронавируса пока сделано на Багамских островах.

Украина заняла 78 место из 151 страны мира по количеству сделанных прививок от коронавируса.

Читайте такжеМинздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие две неделиОб этом говорится в статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 25 марта, 31 марта опубликованной в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что лидируют по темпам вакцинации в мире США (133,3 миллиона вакцинированных лиц), Китай (91,3 миллиона человек), Индия (55,5 миллиона человек).

Меньше всего прививок от коронавируса, по данным Минздрава, пока сделано на Багамских островах.

В Украине по состоянию на 25 марта привиться успели 200 тысяч граждан. На сегодня цифра выросла до 231 566 человек.

В то же время, согласно международному онлайн-трекеру NYT, Украина из 237 стран находится на 107 позиции в связи с медленным обновлением данных.

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Автор: Яна Ставская