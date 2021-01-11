На сегодня в "красной зоне" Литва, Великобритания, Черногория, РФ, Италия, Беларусь, Турция и прочие.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленную информацию о странах со значительным распространением COVID-19.

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Новый перечень на сайте Минздрава содержит данные по состоянию на 7 января, он построен по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения за крайние 14 дней.

В "красную зону" вошли 78 стран, опережающих Украину по уровню заболеваемости. Туда же отнесли страны, данных от которых нет.

В первую пятерку по уровню заболеваемости вошли Литва, Сан-Марино, чехия, Лихтенштейн и Словения. На сегодня в "красной зоне" также Великобритания, Черногория, РФ, Италия, Беларусь, Турция и прочие.

Страны "красной зоны": основные ограничения

В "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

После возвращения из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома".

Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров