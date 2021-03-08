Таким образом хотят избежать вспышек болезни в приютах.

В Мичигане бездомные получат право вакцинироваться от COVID-19.

Читайте такжеАмериканские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавирусаОб этом пишет Associated Press.

Представители органов здравоохранения заявляют, что это важный шаг в борьбе с пандемией и обеспечении доступа к вакцине для уязвимых групп населения.

«Это дает возможность убедиться, что население вакцинировано, и у нас больше не будет вспышек в приютах», - сказали они.

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Автор: Людмила Жерновская