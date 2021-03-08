Вакцинироваться они смогут с 8 марта / Иллюстрация REUTERS
В Мичигане бездомные получат право вакцинироваться от COVID-19.
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Представители органов здравоохранения заявляют, что это важный шаг в борьбе с пандемией и обеспечении доступа к вакцине для уязвимых групп населения.
«Это дает возможность убедиться, что население вакцинировано, и у нас больше не будет вспышек в приютах», - сказали они.
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