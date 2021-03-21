Это предложение будет рассмотрено на совещании с представителями земель 22 марта.

Ведомство канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступает за продление локдауна в стране и на апрель.

Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на копию проекта соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, проведение которого запланировано на понедельник, 22 марта, сообщает DW.

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Конкретная дата окончания локдауна в этом документе не указана. Также не предусмотрено никаких новых шагов по ослаблению карантинных ограничений, что мотивировано "новой вспышкой заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования".

В то же время землям предлагают обеспечить возможность "ограниченных по срокам модельных проектов, которые позволяют открыть некоторые сферы общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличия концепции тестирования".

В проекте документа также предусмотрена возможность проведения населением отпусков на территории собственных федеральных земель - при условии минимизации контактов. Это должно быть обеспечено путем "соблюдения действующих ограничений в сфере социальных контактов, строгих правил гигиены и реализации плана тестирования", говорится в проекте.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), 21 марта количество новых заражений коронавирусом в Германии за семь дней из расчета на 100 тысяч населения пересекло критическую отметку в 100 и достигло 103,9.

Локдаун в Германии

Количество новых заражений коронавирусом в Германии за семь дней из расчета на 100 тысяч населения в воскресенье, 21 марта, превысило критическую отметку в 100 и достигло 103,9.

В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 тысяч населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд. В случае, если в отдельной земле или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить "экстренный тормоз" для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

Однако для различных регионов страны этот показатель сильно отличается. По данным RKI, в Тюрингии он уже превысил отметку в 207, а в Баварии - в 108 случаев соответственно. В то же время в Берлине он все еще ниже критического показателя - 94, а в Шлезвиг-Гольштейне - 59,5.

22 марта 2021 года власти земель и федеральное правительство уже запланировали провести совместное совещание, на котором будут обсуждаться планы дальнейших действий по преодолению пандемии COVID-19 в Германии.

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Автор: Леся Лещенко