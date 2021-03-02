Одна из больниц заполнена больными на 114%.

Больницы Ивано-Франковска переполнены больными COVID-19, пациентов размещают в коридорах.

Об этом на оперативном совещании у мэра сообщила руководитель Управления здравоохранения горсовета Мария Бойко.

Читайте такжеЗеленский получил прививку от коронавируса

По ее словам, Центральная городская клиническая больница заполнена на 92%.

«Там находится 331 пациент, из которых 55 - в перинатальном центре, там еще есть 40 коек, которые на данный момент являются резервными», - рассказала Бойко.

Она добавила, что Первая городская клиническая больница заполнена на 114%.

«Это означает, что на койки, которые предназначались для пациентов с травматологической, хирургической патологией, разместили людей с коронавирусной болезнью», - пояснила чиновница.

По ее информации, и в Центральной городской клинической больнице, и в Первой городской клинической больнице пациенты лежат в коридорах.

«Мы подняли все койки, которые есть в заведении, старые, списанные, и люди сейчас находятся в коридорах. Реально - больницы заполнены», - рассказала Бойко.

Руководитель управления отметила, что за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу поступили 49 пациентов, из которых двое - в критически тяжелом состоянии с сатурацией на грани 31-38. В первую городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую - 7 детей. Во всех заведениях реанимации заполнены.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская