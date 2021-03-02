Больницы Ивано-Франковска переполнены больными COVID-19, пациентов размещают в коридорах.
Об этом на оперативном совещании у мэра сообщила руководитель Управления здравоохранения горсовета Мария Бойко.
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По ее словам, Центральная городская клиническая больница заполнена на 92%.
«Там находится 331 пациент, из которых 55 - в перинатальном центре, там еще есть 40 коек, которые на данный момент являются резервными», - рассказала Бойко.
Она добавила, что Первая городская клиническая больница заполнена на 114%.
«Это означает, что на койки, которые предназначались для пациентов с травматологической, хирургической патологией, разместили людей с коронавирусной болезнью», - пояснила чиновница.
По ее информации, и в Центральной городской клинической больнице, и в Первой городской клинической больнице пациенты лежат в коридорах.
«Мы подняли все койки, которые есть в заведении, старые, списанные, и люди сейчас находятся в коридорах. Реально - больницы заполнены», - рассказала Бойко.
Руководитель управления отметила, что за последние сутки в Центральную городскую клиническую больницу поступили 49 пациентов, из которых двое - в критически тяжелом состоянии с сатурацией на грани 31-38. В первую городскую клиническую больницу поступили 11 пациентов, в детскую клиническую - 7 детей. Во всех заведениях реанимации заполнены.
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