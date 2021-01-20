Отмечается, что это поспособствует постепенному увеличению пассажиропотока в стране, а также положительно повлияет на формирование кампании по вакцинированию в Украине.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививке от COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С целью облегчения пересечения украинской границы, МАУ обратилась к Министерству здравоохранения в лице Максима Степанова с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививке от COVID-19», - сказано в сообщении.

Отмечается, что это поспособствует постепенному увеличению пассажиропотока в стране, а также положительно повлияет на формирование вакцинальной кампании в Украине.

Пресс-служба также сообщила, в настоящее время среди правительств государств мирового уровня набирает обороты массовая вакцинация местного населения, которая будет иметь устойчивую тенденцию к увеличению в текущем году.

«В связи с этим, ВОЗ, страны-члены ЕС, а также международные организации в сфере авиационного транспорта дискутируют о введении электронного сертификата о вакцинации от COVID-19 для упрощения пересечения международных границ», - сказано в сообщении.

При этом, по данным Минздрава Украины, страны в активной стадии вакцинации входят в перечень так называемых стран красной зоны по состоянию на 18 января 2021 года, что для пассажиров означает обязательную самоизоляцию сразу по прибытии или повторное прохождение ПЦР-теста.

Правила въезда иностранцев в Украину на сегодняшний день

В сентябре 2020 года Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина.

В частности, правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на ее территории или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них.

Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают государственную границу и прибыли из страны или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец