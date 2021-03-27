Маасикас сделал прививку вакциной компании AstraZeneca.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Отличный способ закончить неделю!"- отметил он и прикрепил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.

Маасикас сделал прививку вакциной компании AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко