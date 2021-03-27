Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса / фото УНИАН
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вакцинировался от коронавируса.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Отличный способ закончить неделю!"- отметил он и прикрепил фото с записью о вакцинации в медицинской карте.
Маасикас сделал прививку вакциной компании AstraZeneca.
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