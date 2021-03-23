В местах скопления людей маску точно придется надеть.

Постановление Кабинета министров, обязывающее жителей "красной" карантинной зоны носить защитные маски даже на улице, касается лишь тех ситуаций, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника в Министерстве здравоохранения.

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Как отмечается, если в парках и улицах "красной" зоны человек соблюдает дистанцию с другими, то от него не будут требовать надевать маску.

Обязательное ношение маски на улице

Кабинет министров расширил перечень ограничений, действующих на территории "красных" карантинных зон. Масочный режим придется соблюдать на территориях общего пользования.

Ограничения будут действовать в парках (гидропарках, лугопарках, лесопарках, парках культуры и отдыха, спортивных, национальных, исторических и тому подобное).

Также придется соблюдать масочный режим на территории памятников культурного и исторического наследия, площадей, бульваров, улицах, дорогах, пляжах, кладбищах.

В МВД уже заявили, что штрафовать будут только злостных нарушителей масочного режима.

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Автор: Юрий Годован