Марцинкив призвал Кабинет министров помочь с развертыванием дополнительных коек в медицинских учреждениях города.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству с просьбой предоставить городу больше доз вакцины от коронавируса.

Читайте такжеВ Украине умерли 89% пациентов с COVID-19, находившихся на ИВЛ – исследованиеОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Марцинкив призвал Кабинет министров помочь с развертыванием дополнительных коек в медицинских учреждениях города.

Сейчас городу выдали около 500 доз вакцин.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - написал мэр.

Также он отметил, что в городе уже третий день проходит вакцинация медиков, однако соглашается на неё только каждый второй.

Вспышка коронавируса на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин и развернули модульную больницу.

С 22 февраля заведениям общественного питания можно работать только на вынос; развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу; запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий; школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Больницы Ивано-Франковска переполнены больными COVID-19, пациентов размещают в коридорах, сообщила руководитель Управления здравоохранения горсовета Мария Бойко.

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Автор: УНИАН