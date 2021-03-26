Напомним, за минувшие сутки в Украине привили 18 738 человек.

Министерство здравоохранения не везде удовлетворено темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

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Об этом во время брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.

"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областях. Города миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - заявил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

За минувшие сутки в Украине привили 18 738 человек. При этом в Одесской области сделали 330 прививок, в Харьковской - 480, а в Запорожской - 510. Например, в Киевской и Днепропетровской областях вакцинировали по 1380 человек.

Темпы вакцинации в Украине существенно отстают от графика. На сегодня должны были сделать на 100 тысяч прививок больше.

Новости Украины и мира на утро 26 марта

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Автор: Виктория Гордиенко