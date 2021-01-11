Он призвал сразу проверять информацию с просьбой о денежной помощи.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предупреждает, что от его имени мошенники выманивают деньги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет! Потом звонит фейковый Ляшко из того же фейкового Телеграмм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - сообщил он.

Ляшко отметил, что это действуют мошенники. "Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!", - призвал он.

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Автор: Надя Пришляк