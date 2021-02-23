Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.

Вакцина от коронавируса: что известно

Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: Дмитрий Захаров