В Украине стартует вакцинация от коронавируса / фото посольство Индии

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница. 

Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.

Вакцина от коронавируса: что известно

  • Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
  • Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: Дмитрий Захаров