Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.
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Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.
Вакцина от коронавируса: что известно
- Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
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