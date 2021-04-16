Ляшко уточнил, кого будут прививать препаратом.

В Украине вакциной от Pfizer против COVID-19, кроме стариков, будут прививать представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге после прибытия в Украину первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз в рамках инициативы COVAX.

"Никаких остатков вакцины не будет. Четко и понятно распланировано сегодня, кто вакцинируется. Сегодня вакцинируются люди в домах престарелых. После этого вакцинируется Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба как критические для государства инфраструктуры", - заявил Ляшко.

Pfizer в Украине

Сегодня, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

В Украине первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся 18 апреля. Их будут делать в домах престарелых.

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Автор: Виталий Саенко