В понедельник, 25 января, Украина выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил украинцам об окончании усиленного карантина и призвал продолжать соблюдать противоэпидемические правила.

Об этом он написал в Facebook.

Шмыгаль отметил, что 25 января Украина выходит из усиленного карантина и возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

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«Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество койко-мест с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн», - написал он.

Вместе с тем, по словам премьера, «выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез».

«Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», - добавил Шмыгаль.

Карантин в Украине: список ограничений с 25 января

9 декабря 2020 года правительство приняло решение о введении в Украине усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января.

С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре.

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Что будет запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;

работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов с собой, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими);

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдении дистанции в 1,5 м;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);

деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;

пребывание в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты;

проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.

Коронавирус в Украине: статистика

По данным Минздрава, в Украине 22 января было выявлено 4 тыс. 928 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели более 1,1 млн человек, умерли более 21,7 тыс.

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Автор: Виктория Токарева