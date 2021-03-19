По словам медиков, вирус стал агрессивнее и заразнее.

Львов с полуночи живет в условиях усиления карантинных ограничений. Из-за резкого скачка уровня заболевания в городе ввели жесткий карантин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коронавирус во Львове: ситуация в больницах

Читайте также"Нужно было это делать вчера": ведущий инфекционист Минздрава выступила за немедленное введение локдаунаСитуация во львовских больницах напряженная, ведь больных все больше. Отмечается, что в настоящее время медицинские учреждения заполнены более чем на 56%.

По словам медиков, это потому что вирус стал агрессивнее и заразнее.

Врачи работают на грани физического истощения, и больные это подтверждают:

«День и ночь конвейер, просто конвейер. Люди заходят и выходят».

Медики уверены, что лишь усиление карантина сможет разорвать цепочку увеличения уровня заболеваемости.

Локдаун во Львове: ограничения и реакция людей

Отмечается, что с сегодняшнего дня во Львове закрыты школы, учреждения культуры. Рестораны и кофейни должны работать только на вынос и доставку.

Работают при этом детские сады, аптеки и продуктовые магазины. Без изменений курсирует общественный транспорт.

По мнению большинства из опрошенных львовян, решение об усилении ограничений необходимо: «Это наша безопасность», «С такой заболеваемостью, конечно, надо».

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Автор: Катерина Шварц