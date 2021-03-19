Львов с полуночи живет в условиях усиления карантинных ограничений. Из-за резкого скачка уровня заболевания в городе ввели жесткий карантин.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Коронавирус во Львове: ситуация в больницах
Читайте также"Нужно было это делать вчера": ведущий инфекционист Минздрава выступила за немедленное введение локдаунаСитуация во львовских больницах напряженная, ведь больных все больше. Отмечается, что в настоящее время медицинские учреждения заполнены более чем на 56%.
По словам медиков, это потому что вирус стал агрессивнее и заразнее.
Врачи работают на грани физического истощения, и больные это подтверждают:
«День и ночь конвейер, просто конвейер. Люди заходят и выходят».
Медики уверены, что лишь усиление карантина сможет разорвать цепочку увеличения уровня заболеваемости.
Локдаун во Львове: ограничения и реакция людей
Отмечается, что с сегодняшнего дня во Львове закрыты школы, учреждения культуры. Рестораны и кофейни должны работать только на вынос и доставку.
Работают при этом детские сады, аптеки и продуктовые магазины. Без изменений курсирует общественный транспорт.
По мнению большинства из опрошенных львовян, решение об усилении ограничений необходимо: «Это наша безопасность», «С такой заболеваемостью, конечно, надо».
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