Отдельно будет приниматься решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещения начальной школы.

Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 19 апреля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы;

Кроме того, город закупит 4 кислородные станции для ковидних больниц, а на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.

Напомним, усиленный карантин во Львове действует с 19 марта.

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Автор: Дмитрий Захаров