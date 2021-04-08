Во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 19 апреля.
Читайте такжеВ НАН спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
По его словам, на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещение начальной школы;
Кроме того, город закупит 4 кислородные станции для ковидних больниц, а на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом.
Напомним, усиленный карантин во Львове действует с 19 марта.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украине за сутки резко подскочило число новых больных на коронавирус
- В Киеве больных коронавирусом будут принимать в родильных и детских больницах
- В ВОЗ прокомментировали связь тромбоза и вакцины от коронавируса AstraZeneca
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram