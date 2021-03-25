После попадания города в "красную" зону распространение COVID-19 патрульные проверяли, носят ли люди маски и не берут ли водители стоячих пассажиров.

Львовская полиция проверила, как в общественном транспорте города соблюдаются карантинные условия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в четверг, 25 марта, патрульные провели рейды на нескольких локациях, в частности:

на автовокзале на улице Стрыйской,

на остановке общественного транспорта "Санта Барбара",

на автостанции на Богдана Хмельницкого,

на улице Тракт Глинянский,

на площади Резни,

на пригородном и главном железнодорожном вокзалах.

Патрульные пока не намеревались никого штрафовать, за исключением конфликтных ситуаций. Полицейские лишь проверяли, чтобы у всех были средства индивидуальной защиты, а также чтобы пассажиры занимали только места для сидения.

Читайте такжеКовидные больницы Львова загружены: город объявил дополнительный набор медиков (видео)Однако, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, согласно ч. 2 ст. 44-3 КУоАП, в конечном итоге правоохранители составили восемь постановлений об административной ответственности в отношении водителя маршрутки и еще семерых пассажиров, которые были без масок.

По информации ТСН, у водителя маска не прикрывала ни рот, ни нос, при этом на автотранспортном предприятии, где он работает, сейчас COVID-19 болеют 60 водителей. Своей вины мужчина не признавал и спорил с патрульными, утверждал, что маска у него просто сползла. На защиту водителя встали и пассажиры.

Карантин во Львове

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении в городе усиленного карантина до 4 апреля.

23 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с сегодняшнего дня эпидемическая ситуация во Львовской области соответствует "красному уровню" опасности.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 25 марта официально установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области.

При этом городские власти пообещала не останавливать общественный транспорт на период усиленного карантина, однако отмечали, что будут ограничения.

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Автор: Мирослава Бзикадзе