Полицейские во Львове проверяли, чтобы у всех пассажиров и водителей были средства индивидуальной защиты / фото УНИАН, Николай Тис

Львовская полиция проверила, как в общественном транспорте города соблюдаются карантинные условия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в четверг, 25 марта, патрульные провели рейды на нескольких локациях, в частности:

  • на автовокзале на улице Стрыйской,
  • на остановке общественного транспорта "Санта Барбара",
  • на автостанции на Богдана Хмельницкого,
  • на улице Тракт Глинянский,
  • на площади Резни,
  • на пригородном и главном железнодорожном вокзалах.

Патрульные пока не намеревались никого штрафовать, за исключением конфликтных ситуаций. Полицейские лишь проверяли, чтобы у всех были средства индивидуальной защиты, а также чтобы пассажиры занимали только места для сидения.

Читайте такжеКовидные больницы Львова загружены: город объявил дополнительный набор медиков (видео)Однако, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, согласно ч. 2 ст. 44-3 КУоАП, в конечном итоге правоохранители составили восемь постановлений об административной ответственности в отношении водителя маршрутки и еще семерых пассажиров, которые были без масок.

По информации ТСН, у водителя маска не прикрывала ни рот, ни нос, при этом на автотранспортном предприятии, где он работает, сейчас COVID-19 болеют 60 водителей. Своей вины мужчина не признавал и спорил с патрульными, утверждал, что маска у него просто сползла. На защиту водителя встали и пассажиры.

Карантин во Львове

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Автор: Мирослава Бзикадзе