По словам президента, сейчас 70% коек в больницах для больных COVID-19 свободны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенный с 8 по 24 января локдаун оправдал себя.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Сегодня мы вышли из локдауна, в нашей стране закончился усиленный карантин. Я хочу, во-первых, поздравить всех нас, а во-вторых, поблагодарить каждого. Вместе с вами, благодаря сознательности, вниманию и дисциплине мы смогли добиться хороших результатов", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, в отличие от многих европейских стран, после зимних праздников в Украине не произошло вспышки инфекции, а во время локдауна количество тех, кто выздоровел, было больше, чем тех, кто заболел.

Глава государства напомнил, что также были оборудованы еще 14 тыс. дополнительных коек, и теперь их почти 70 тыс.

По его словам, 70% из них - свободны, а более 80% - обеспечены кислородом.

"Можно констатировать, что этот локдаун оправдал себя, и ... он был достаточно коротким и достаточно либеральным, если сравнивать с другими странами Европы. Мы не закрывали города, действовал общественный транспорт, не было режима чрезвычайного положения или комендантского часа", - отметил Зеленский.

Локдаун в Украине в январе

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещалась работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работали кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещалось посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работал общественный транспорт.

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Автор: Антонина Доломанжи