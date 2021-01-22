Усиленный карантин действует в Украине с 8 до 24 января.

Усиленные ограничения, которые действуют в Украине в январе, уже оправдали себя.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", пишет "Сегодня".

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"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах – это 38% занятых коек – Николаевская область. В целом по Украине – 28% занятых коек", – рассказал министр.

В Украине, по его словам, после завершения усиленных ограничений с 25 января будет действовать адаптивный карантин. Новых "локдаунов" Минздрав пока не планирует.

Локдаун в Украине в январе: что известно

9 декабря Кабинет Министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

В Кабмине говорят, что усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости коронавирусом и спокойно войти в процесс вакцинации.

По данным СМИ, карантинные ограничения в Украине будут сохранены после завершения январского локдауна и продлятся на протяжении всего текущего года.

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Автор: Юрий Годован