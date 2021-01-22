Локдаун, по словам Степанова, дал первые результаты / фото УНИАН

Усиленные ограничения, которые действуют в Украине в январе, уже оправдали себя.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина", пишет "Сегодня".

Читайте такжеВ Украине хотят подвести статистику повторных заражений коронавирусом

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах – это 38% занятых коек – Николаевская область. В целом по Украине – 28% занятых коек", – рассказал министр.

В Украине, по его словам, после завершения усиленных ограничений с 25 января будет действовать адаптивный карантин. Новых "локдаунов" Минздрав пока не планирует.

Локдаун в Украине в январе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован