Вероятность введения локдауна действительно высока. По мнению специалиста, это единственный вариант улучшить ситуацию.

В Украине началась третья волна пандемии коронавируса, не исключено, что будет введен жесткий локдаун. Наиболее стремительно коронавирус распространяется в западных областях.

Читайте такжеБольшинство украинцев выступили за внедрение жесткого карантина - опросОб этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает Апостроф.

"Если оценивать ту информацию, которую я имею от коллег, работающих на Закарпатье, в Ивано-Франковской области, Черновицкой, они говорят о катастрофе. В частности, в Ивано-Франковске разворачивают дополнительные мощности, кровати с пациентами в коридорах, и пока не видно, чтобы ситуация стабилизировалась", - рассказал он.

По словам Лапия, вполне вероятно, что эта волна распространится и на другие регионы.

"Вполне вероятно, что эта волна будет распространяться и на другие регионы Украины, я думаю, что за полторы недели у нас будет такая ситуация, что те пиковые показатели ноября 2020 года нам покажутся цветочками", – говорит врач.

Поэтому вероятность введения локдауна действительно высока. По мнению специалиста, это единственный вариант улучшить ситуацию.

"Я думаю, что локдауна не избежать. Мне бы хотелось, чтобы мои прогнозы были ошибочными, потому что уже хочется возвращения к нормальной жизни. Но судя по тому, что происходит в западных регионах Украины, то вряд ли мы сможем улучшить ситуацию по-другому", – подытожил он.

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Автор: УНИАН