В Тернополе могут работать только те предприниматели, работа которых разрешена постановлением Кабинета министров.
Об этом мэр Тернополя Сергей Надал сообщил в Facebook.
"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Я считаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не критическая, однако Кабинет министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", - написал мэр.
Он добавил, что школы переходят на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты.
"Относительно предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства", - подчеркнул Надал.
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Отказ от введения локдауна в тернополе: что известно
- 6 января горсовет Тернополя решил не усиливать карантинные ограничения с 8 января.
- 9 января мэр города сообщил, что правоохранители составляют админпротоколы на тех, кто продолжил работать, и спрогнозировал отмену решения горсовета об отмене локдауна.
Локдаун в Украине
- 8 января в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Всего ограничения продлятся 16 дней.
- Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
- Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
- В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
- Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
- Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
- Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
- Непродовольственные рынки будут закрыты.
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