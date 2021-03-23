Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство ввело необходимым условием въезда в Украину отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
"Были внесены изменения относительно пересечения границы. После вступления этого постановления в силу, оно вчера (22 марта - УНИАН) вступило в действие, нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - пояснил Степанов.
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Согласно постановлению правительства от 22 марта, обнародованному на Правительственном портале, не подлежат самоизоляции:
- граждане Украины, не достигшие 12 лет;
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- граждане Украины, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.
Лица, въезжающие из временно оккупированного Крыма или пересекающие линию разграничения, тоже подлежат обязательной самоизоляции, кроме:
- лиц, не достигших 12 лет;
- работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;
- лиц, которые намерены поступить в учебные заведения, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
- получателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;
- одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, которые сопровождают лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта.
А также под самоизоляцию не подпадают граждане Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной правительству территории, и имеют соответствующее приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.
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