Соответствующие изменения были введены 22 марта на заседании правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство ввело необходимым условием въезда в Украину отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Были внесены изменения относительно пересечения границы. После вступления этого постановления в силу, оно вчера (22 марта - УНИАН) вступило в действие, нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - пояснил Степанов.

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Согласно постановлению правительства от 22 марта, обнародованному на Правительственном портале, не подлежат самоизоляции:

граждане Украины, не достигшие 12 лет;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

граждане Украины, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Лица, въезжающие из временно оккупированного Крыма или пересекающие линию разграничения, тоже подлежат обязательной самоизоляции, кроме:

лиц, не достигших 12 лет;

работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

лиц, которые намерены поступить в учебные заведения, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

получателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, которые сопровождают лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта.

А также под самоизоляцию не подпадают граждане Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной правительству территории, и имеют соответствующее приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

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Автор: Константин Гончаров